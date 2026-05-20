Навіть росіяни сміються зі слів свого президента

У середу, 20 травня, президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія та Китай активно взаємодіють у сфері спорту. Як приклад, він навів російсько-китайські молодіжні ігри, про які не знають навіть росіяни.

Що потрібно знати

Путін прилетів до Китаю

Глава Кремля заявив про проведення десятих російсько-китайських ігор

У мережі висміяли Путіна

Відповідний коментар Путіна наводять російські ЗМІ. Глава Кремля 19 травня прилетів до Китаю із дводенним візитом.

Наші країни активно взаємодіють у сфері спорту. Яскравою подією, безумовно, стануть десяті Російсько-Китайські літні ігри, які стартують цими вихідними в Калінінграді. Це чудова можливість заявити про себе для багатьох талановитих атлетів. Володимир Путін

Ці слова Путіна викликали сміх навіть у росіян. Користувачі масово зізнаються, що вперше чують про "російсько-китайські ігри". Окрім того, любителів спорту розсмішив вибір місця для проведення турніру. Російсько-китайські молодіжні ігри відбудуться з 25 по 31 травня у Калінінградській області.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Перша спроба УЄФА повернути Росію на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн.