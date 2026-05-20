Путин стал посмешищем, сделав нелепое заявление после встречи с Си Цзиньпином

Даже россияне смеются со слов своего призидента

В среду, 20 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. В качестве примера он привел российско-китайские молодежные игры, про которые не знают даже россияне.

Соответствующий комментарий Путина приводят российские СМИ. Глава Кремля 19 мая прилетел в Китай с двухдневным визитом.

Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые Российско-Китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде. Это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов. Владимир Путин

Данные слова Путина вызвали смех даже у россиян. Пользователи массово признаются, что впервые слышат про "российско-китайские игры". Кроме того, любителей спорта рассмешил выбор места для проведения турнира. Российско-китайские молодежные игры пройдут с 25 по 31 мая в Калининградской области.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран.