Болото та руїни: як зараз виглядає гордість Алчевська — стадіон "Сталь" (фото)

Окупація боляче вдарила по регіону

РФ знищує спортивну інфраструктуру не лише на підконтрольній території України. Стадіон "Сталь" в Алчевську (Луганська область) під час російської окупації перетворився на руїни.

Що потрібно знати:

Алчевськ з 2014 року перебуває в окупації

Місцевий футбольний клуб помер через війну на Донбасі

Арена стала непридатною

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський на своєму telegram-каналі на прикладі арени наочно показав, що несе за собою "руський мір". Гордість Алчевська в окупації має плачевний вигляд.

Сучасний стан стадіону "Сталь" у Алчевську. Колись тут проходили матчі чемпіонату України та грала однойменна команда. Тепер прийшла Росія і настало "процвітання". Денис Казанський

Біля входу на стадіон тепер не юрмляться вболівальники, які прагнуть придбати квиток на великий футбол. Наразі людей тут зустрічає болото та руїни арки, яка раніше була візитною карткою міста.

Вхід на стадіон "Сталь" в Алчевську/Фото: t.me/kazansky2017

2025 року в мережі з’явилися знімки з трибун арени. На кадрах видно, що газон залишає бажати кращого, а бігові доріжки навколо поля стали непридатними.

Автобус ФК "Сталь" залишився стояти поряд із стадіоном/Фото: tribun.com.ua

Поле стадіону "Сталь" в Алчевську/Фото: tribun.com.ua

Стадіон "Сталь" в Алчевську/Фото: tribun.com.ua

Бігові доріжки на стадіоні "Сталь"/Фото: tribun.com.ua

Довідка: Стадіон "Сталь" — багатофункціональний футбольний стадіон у місті Алчевськ. Арена була домом для клубу Першої ліги України "Сталь". Місткість 9200 глядачів. "Сталь" припинила існування після закінчення першої частини сезону 2014/15 через війну на Донбасі.

