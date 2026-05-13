Болото и руины: как сейчас выглядит гордость Алчевска - стадион "Сталь" (фото)
Оккупация больно ударила по региону
РФ уничтожает спортивную инфраструктуру не только на подконтрольной территории Украины. Стадион "Сталь" в Алчевске (Луганская область) во время российской оккупации превратился в руины.
Что нужно знать:
- Алчевск с 2014 года находится в оккупации
- Местный футбольный клуб умер из-за войны на Донбассе
- Арена пришла в негодность
Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский на своем telegram-канале на примере арены наглядно показал, что несет за собой "русский мир". Гордость Алчевска в оккупации имеет плачевный вид.
Современное состояние стадиона "Сталь" в Алчевске.
Когда-то тут проходили матчи чемпионата Украины и играла одноименная команда.
Теперь пришла Россия и наступило "процветание".
У входа на стадион теперь не толпятся болельщики, жаждущие приобрести билет на большой футбол. Теперь людей здесь встречает болото и руины арки, которая ранее была визитной карточкой города.
В 2025 году в сети появились снимки с трибун арены. На кадрах видно, что газон оставляет желать лучшего, а беговые дорожки вокруг поля пришли в негодность.
Справка: Стадион "Сталь" — многофункциональный футбольный стадион в городе Алчевск. Арена являлась домом для клуба Первой лиги Украины "Сталь". Вместимость 9200 зрителей. "Сталь" прекратила существование после окончания первой части сезона 2014/15 из-за войны в Донбассе.
