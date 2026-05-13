Болото и руины: как сейчас выглядит гордость Алчевска - стадион "Сталь" (фото)

Оккупация больно ударила по региону

РФ уничтожает спортивную инфраструктуру не только на подконтрольной территории Украины. Стадион "Сталь" в Алчевске (Луганская область) во время российской оккупации превратился в руины.

Что нужно знать:

Алчевск с 2014 года находится в оккупации

Местный футбольный клуб умер из-за войны на Донбассе

Арена пришла в негодность

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский на своем telegram-канале на примере арены наглядно показал, что несет за собой "русский мир". Гордость Алчевска в оккупации имеет плачевный вид.

Современное состояние стадиона "Сталь" в Алчевске. Когда-то тут проходили матчи чемпионата Украины и играла одноименная команда. Теперь пришла Россия и наступило "процветание". Денис Казанский

У входа на стадион теперь не толпятся болельщики, жаждущие приобрести билет на большой футбол. Теперь людей здесь встречает болото и руины арки, которая ранее была визитной карточкой города.

Вход на стадион "Сталь" в Алчевске/Фото: t.me/kazansky2017

В 2025 году в сети появились снимки с трибун арены. На кадрах видно, что газон оставляет желать лучшего, а беговые дорожки вокруг поля пришли в негодность.

Автобус ФК "Сталь" остался стоять рядом со стадионом/Фото: tribun.com.ua

Поле стадиона "Сталь" в Алчевске/Фото: tribun.com.ua

Стадион "Сталь" в Алчевске/Фото: tribun.com.ua

Беговые дорожки на стадионе "Сталь"/Фото: tribun.com.ua

Справка: Стадион "Сталь" — многофункциональный футбольный стадион в городе Алчевск. Арена являлась домом для клуба Первой лиги Украины "Сталь". Вместимость 9200 зрителей. "Сталь" прекратила существование после окончания первой части сезона 2014/15 из-за войны в Донбассе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стадион "Ворскла" имени Бутовского в Полтаве простаивает. На арене даже заметили зайца, который внимательно изучал пустые трибуны.