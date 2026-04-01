"Динамівська" зв’язка та джокер Реброва: найкращі меми та жарти про матч Україна — Албанія (фото)

Синьо-жовті здобули перемогу в товариській грі

У вівторок, 31 березня, збірна України обіграла Албанію у контрольному матчі. Обидві команди напередодні вилетіли із відбору на чемпіонат світу-2026.

Що потрібно знати

У мережі сміються з подій у грі

Користувачів переважно хвилювало лише одне питання, чи піде Ребров у відставку

Мережа відреагувала мемами та жартами на матч Україна – Албанія. У центрі уваги кумедний момент у грі з "динамівцями", а також черговий блискучий виступ Олексія Гуцуляка.

Ребров перед грою розповів про "молоду команду"

Багато українських вболівальників дивилися не матч України з Албанією, а поєдинок Швеції та Польщі

У першому таймі команди голів не забили

Синьо-жовті володіли ініціативою, проте без особливої гостроти у перші 45 хвилин

"Динамівська" зв’язка розсмішила вболівальників

На початку другого тайму Гуцуляк відкрив рахунок

Шапаренко провів 50-й матч за збірну України, Маліновський – 70-й

Усіх цікавило лише одне питання після матчу з Албанією

Олексій Гуцуляк став справжнім джокером у команді Реброва

Мережа із сарказмом сприйняла перемогу над Албанією

Прес-конференція Реброва відбулася 1 квітня. Фахівець поки не став йти у відставку

Італія як і Україна не потрапила на Мундіаль

Повний відеоогляд матчу Україна — Албанія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Албанія, своєю чергою, на цій стадії відбору програла Польщі (1:2). У результаті за путівку на Мундіаль боролися шведи та поляки, а албанці та українці провели товариську зустріч. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль безпосередньо, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.