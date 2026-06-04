Українських чоловіків можуть позбавити захисту в ЄС: які країни хочуть це зробити

Єврокомісія готує нові правила для українських біженців

У четвер, 4 червня, міністри внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі обговорили майбутнє Директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє українським громадянам легально перебувати на території європейських держав.

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявив, що міністри дійшли згоди, що механізм тимчасового захисту слід продовжити після березня 2027 року. Однак, розглядаються зміни, які насамперед можуть торкнутися чоловіків призовного віку.

Бруннер анонсував обговорення з Україною щодо цього.

"Загальна думка полягала в тому, що тимчасовий захист слід продовжити. Водночас ми маємо обговорити це з українською стороною, адже для нас важливо почути позицію українців і зрозуміти, чого вони самі хочуть. Один з підходів передбачає виключення [з механізму — ред.] чоловіків віком від 23 до 60 років, тобто тих, хто підлягає мобілізації. Це те, чого, за словами української сторони, вони хотіли б від нас. Це питання обговорювалося разом з низкою інших пов’язаних тем. Ми підготуємо відповідну пропозицію", — сказав Бруннер.

Він анонсував, що "упродовж найближчих тижнів" Європейська комісія у Брюсселі представить нові пропозиції щодо майбутнього режиму захисту.

За даними нашого видання, серед держав, які "за" те, щоб виключити українських чоловіків з-під дії механізму — Німеччина, Польща, Австрія та Швеція.

"Багато держав-членів відкриті до обговорення можливих змін у сфері дії захисту за певних умов, якщо буде ухвалено таке рішення. Водночас пролунали й певні застереження. Необхідно передбачити відповідні гарантії, щоб зміна сфери застосування захисту не спричинила додаткових проблем. Але загалом, на мою думку, була одностайна підтримка України. І я вважаю, що ми досягнемо домовленості, яка буде в інтересах українського народу", — додав Ніколас Іоаннідес, заступник міністра з питань міграції та міжнародного захисту Республіки Кіпр.

Нагадаємо, що за перші три місяці 2026 року Польща зобовʼязала покинути свою територію 610 громадян України, повідомили у Прикордонній службі республіки.