Ломаченко у рясі розсмішив українців: "працює ФСБ"

"Лома" засвітився на церковній службі у рідному місті

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу та колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко провів службу у храмі УПЦ (МП) на Великдень. У мережі з’явилося дивне відео з місця подій.

Що потрібно знати

Ломаченко у рясі провів церковну службу у храмі УПЦ (МП)

У мережі розкритикували ексбоксера

Василь завершив кар’єру у 2025 році

Про це повідомляє typical_akkerman у threads. На кадрах, окрім Ломаченка, можна помітити чоловіка із відром, який ніби охороняє колишнього боксера.

У мережі висміяли ситуацію. Користувачі жартують, що чоловік із відром схожий на співробітника ФСБ (Федеральна служба безпеки) РФ. Додамо, що частина користувачів підтримала Василя.

Нагадаємо, Ломаченко офіційно завершив кар’єру боксера влітку 2025 року. У жовтні 2025 року Василь вирушив до Колумбії, де відбулася 38-та конвенція WBO (Всесвітня боксерська організація), присвячена йому. Там українець уперше розповів, чому покинув професійний бокс.

