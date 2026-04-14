Ломаченко в рясе рассмешил украинцев: "работает ФСБ"
Loma засветился на церковной службе в родном городе
Двукратный олимпийский чемпион по боксу и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел службу в храме УПЦ (МП) на Пасху. В сети появилось странное видео с места событий.
- Ломаченко в рясе провел церковную службу в храме УПЦ (МП)
- В сети раскритиковали экс-боксера
- Василий завершил карьеру в 2025 году
Об этом сообщает typical_akkerman в threads. На кадрах, кроме Ломаченко, можно заметить мужчину с ведром, который как будто охраняет бывшего боксера.
В сети высмеяли ситуацию. Пользователи шутят, что мужчина с ведром похож на сотрудника ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ. Добавим, что часть пользователей поддержала Василия.
Напомним, Ломаченко официально завершил карьеру боксера летом 2025 года. В октябре 2025 года Василий отправился в Колумбии, где прошла 38-я конвенция WBO (Всемирная боксерская организация), посвященная ему. Там украинец впервые рассказал, почему бросил профессиональный бокс.
Ранее "Телеграф" рассказывал о зашкварах Ломаченко. Василий неоднократно попадал в скандалы.