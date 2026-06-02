Нардепа від "Слуги народу" помітили у Парижі: як він це пояснив

Парламентар спостерігав за грою зіркових українських тенісисток

Народний депутат України Андрій Герус протягом робочого тижня засвітився на трибуні в Парижі під час гри українських тенісисток Еліни Світоліної та Марти Костюк на "Ролан Гарос-2026". Зауважимо, що зараз триває непленарний тиждень, тобто засідань Верховної Ради немає, але народні обранці продовжують роботу у комітетах та комісіях ВР.

"Телеграф" звернувся до "Слуги народу" Андрія Геруса, щоб зʼясувати, чому він поїхав до Франції та чи це було у рамках відрядження.

Про появу Геруса на паризькому стадіоні стало відомо з допису політтехнолога, засновника та керуючого партнера агенції RMA (PlusOne Group) Василя Самохвалова.

"Окремо відзначу депутата Геруса, який спостерігав з трибун. Показали разів пʼять. Не знав, що він такий фанат", — написав Самохвалов.

Скриншот з відео гри

Як Герус потрапив у Париж

"Я є співголовою парламентської групи дружби з Францією. І вчора і сьогодні мав зустрічі, в мене є відрядження. Мав зустрічі з відповідною французькою стороною, зокрема у МЗС Франції", – пояснив Герус.

Він розповів, що особисто знайомий з обома тенісистками, які дали йому запрошення в їхній бокс.

"Тому, після тих зустрічей, які в мене були по відрядженню, я прийшов і відвідав їхній матч. Ось така історія", – сказав нардеп.

Андрій Герус

Що повʼязує нардепа з тенісистками

За його словами, стосунки між ним та спортсменками не службові, а особисті. Їхнє знайомство відбулося через співпрацю у благодійних проєктах з розвитку тенісу в Україні.

"Впевнений, що вони заслуговують підтримки, адже багато роблять для України та зокрема для популяризації дитячого спорту. Як приклад, ми спільно організовували майстерклас Еліни для дітей у Луцьку у квітні цього року. І плануються ще майстеркласи для дітей цього літа. У Марти Костюк теж є благодійні проєкти", – додав Герус.

Андрій Герус та Еліна Світоліна. Фото: Facebook Геруса

Дивне відрядження: на самоті та власним коштом

"Слуга" повідомив, що їздив у відрядження на 4 дні, власним коштом. Водночас на запитання, хто із нардепів виїжджав у Францію разом з ним, парламентар не дав конкретної відповіді.

"Ви, якщо хочете, можете дізнатися цю інформацію в парламенті. Я не слідкую за виїздами всіх депутатів", – сказав Герус.

Тож відрядження виглядає дещо дивно, адже зазвичай для такої роботи надсилають делегації з кількох людей.

Чим закінчилося українське дербі

Українські спортсменки Еліна Світоліна і Марта Костюк зіграли одна проти одної у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції.

Марта пред'явила заявку на перемогу вже у першому сеті з рахунком 6:3. Але за підсумком другої партії Світоліна зуміла його зрівняти.

У третьому вирішальному сеті обидві українки припускалися помилок на своїх подачах, але в ключовий момент Костюк зібралася і довела партію і поєдинок до перемоги (6:2). Тепер саме вона виступить у півфіналі "Ролан Гароса".

Нагадаємо, українські спортсменки вже заробили 1 мільйон євро призових на Відкритому чемпіонаті Франції, але продовжують боротьбу.