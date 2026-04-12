Трамп назвав його "красунчиком": як виглядає боєць UFC Паулу Коста (Фото)

Спортсмен поговорив із президентом США

Президент США Дональд Трамп відвідав турнір зі змішаних єдиноборств UFC 327, який пройшов у Маямі (штат Флорида, США). У мережі завірусилося відео, на якому глава Білого дому розмовляє із бразильцем Паулу Костою після перемоги останнього.

Що потрібно знати

Трамп прийшов на турнір UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат)

Дональд назвав Косту красенем

Паулу у 3-му раунді нокаутував росіянина Азамата Мурзаканова

Трамп сказав спортсмену, що той дуже гарно виглядає, щоб бути бійцем ММА. Про це повідомляє "Телеграф".

Ти красивий хлопець. Чудовий бій. Ти міг би стати моделлю, так. Ти надто гарний, щоб бути бійцем. Але й для бійця ти добре підходиш. Дякую, хлопче. Дональд Трамп

Як виглядає Паулу Коста

Паулу Коста/Фото: instagram.com/borrachinhamma

Зазначимо, Трамп є фанатом ММА і часто з’являється на шоу UFC. На свій день народження, 14 червня, Дональд запланував великий вечір змішаних єдиноборств прямо у Білому домі. Через це навіть змістили графік саміту "Великої сімки" у 2026 році.

Президент США тісно пов’язаний з главою UFC Дейном Уайтом. Трамп саме з ним відсвяткував свою перемогу на останніх президентських виборах. Дейна перед цим потрапив у скандал, запросивши президента Російської Федерації Володимира Путіна на своє шоу.