ПСЖ - "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча

Большая игра пройдет в Париже

В среду, 8 апреля, французский "Пари Сен-Жермен" примет "Ливерпуль" в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Игра пройдет в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс".

Что нужно знать

ПСЖ примет Ливерпуль

Парижане — действующие чемпионы ЛЧ

В параллельном матче "Барселона" сыграет с "Атлетико"

Парижане подходят к игре в качестве фаворитов. Команда оторвалась в национальном первенстве и сосредоточена на главном еврокубке. "Ливерпуль", в свою очередь, ведет борьбу в английской Премьер-лиге (АПЛ) за место в Лиге чемпионов, из-за чего Красным немного сложнее делать ротацию.

Отметим, команды встречались между собой в последний раз в 1/8 финала ЛЧ 2024/25. Тогда парижане прошли мерсисайдцев лишь в серии пенальти.

Отметим, ответная игра между командами запланирована на 14 апреля в Ливерпуле (Великобритания). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет против победителя дуэли "Реал" — "Бавария". К слову, испанцы проиграли в первой игре немцам (1:2).