Зійшов із трамвая не на своїй зупинці: як Луческу познайомився з дружиною Неллі і скільки вони разом (фото)

Мірча та Неллі разом понад 60 років

Відомий футбольний тренер Мірча Луческу завжди залишався відданим своїй дружині Неллі, що відрізняло його від багатьох інших зірок футболу. Колишній румунський футболіст Ріка Редукану розповів, як Містер обожнює свою другу половинку.

Мірча познайомився з майбутньою дружиною в університетській їдальні

Містер понад 60 років разом із Неллі

Відповідний коментар Редукану наводить click.ro. За його словами, Мірча після зустрічі з Неллі навіть не думав про інших жінок.

Мірча Луческу — один із найсерйозніших людей у світі футболу. Після матчів ми запрошували його до дівчат, але він відповів, що йде додому до дружини. Він обожнює свою дружину. Прощайте, дівчата та випивка! З того часу, як він зустрів її, йому не потрібна інша жінка, вони споріднені душі, прекрасна і добра пара. Ріка Редукану

Зазначимо, Луческу познайомився з майбутньою дружиною у студентській їдальні Бухарестського університету. Тоді він грав за молодіжну команду, а вона навчалася на історичному факультеті. Якось вони сіли в один трамвай, де переглянулись. Мірча помітив, що дівчина має з собою валізу. Коли вона вийшла, футболіст вибіг із трамвая і запропонував їй донести валізу, хоча це була не його зупинка. Так почалася історія кохання, яке триває вже 63 роки.

Ми познайомилися у гуртожитку, у студентській їдальні. Це було кохання з першого погляду… Ми не розмовляли, але сіли у трамвай. Я був посередині трамваю, вона попереду. Ми подивилися один на одного, я побачив, що в неї в руці валіза... Коли вона вийшла, я теж вийшов, хоча мені не слід було виходити, і я запропонував допомогти їй донести валізу. Згодом я зрозумів, що дуже важливо заводити сім’ю раніше. Мірча Луческу

Пара одружилася 21 червня 1967 року. У лютому 1969 року у них народився син Резван, який також пов’язав своє життя із футболом.

Мірча та Неллі Луческу/Фото: gsp.ro

Мірча та Неллі Луческу/Фото: gsp.ro

Мірча та Неллі Луческу/Фото: gsp.ro

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.

Цього дня у лікарні була помічена родина великого тренера, зокрема його дружина Неллі. Син Резван, головний тренер грецького ПАОКу, прилетів до Бухаресту на приватному літаку.