"Динамо" — "Верес": онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Київський клуб спробує порадувати вболівальників перед зимовою перервою

У неділю, 14 грудня, "Динамо" зіграє з "Вересом" у рамках матчу 16-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. Гра пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Що потрібно знати

"Динамо" прийме "Верес" у Києві

Кияни поступилися 4 із 5 останніх матчів в УПЛ

Рівненський клуб не програє 4 гри поспіль

Пряма відеотрансляція зустрічі буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Початок гри о 15:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Верес"

Біло-сині підходять до гри у розібраному стані. Столичний клуб провалив осінню частину сезону і важко переграє навіть аутсайдерів чемпіонату України. Народний клуб, своєю чергою, намагатиметься дати бій українському гранду, який переживає не найкращі часи. Наразі "Динамо" йде сьомим у турнірній таблиці УПЛ, "Верес" — десятий.

Зазначимо, кияни провалили першу половину сезону. Український клуб відстає від ЛНЗ, який лідирує в УПЛ, на 12 очок. Крім того, Біло-Сині достроково припинили боротьбу за вихід у плей-оф Ліги конференцій. Єдиний позитивний момент — прохід "Шахтаря" у 1/8 фіналу Кубка України.