"Динамо" - "Верес": онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Киевский клуб попытается порадовать болельщиков перед зимним перерывом

В воскресенье, 14 декабря, "Динамо" сыграет с "Вересом" в рамках матча 16-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. Игра пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Что нужно знать

"Динамо" примет "Верес" в Киеве

Киевляне уступили 4 из 5 последних матчей в УПЛ

Ровенский клуб не проигрывает 4 игры кряду

Прямая видеотрансляция встречи будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Верес"

Бело-синие подходят к игре в разобранном состоянии. Столичный клуб провалил осеннюю часть сезона и с трудом переигрывает даже аутсайдеров чемпионата Украины. Народный клуб, в свою очередь, попытается дать бой украинскому гранду, который переживает нелучшие времена. На данный момент "Динамо" идет седьмым в турнирной таблице УПЛ, "Верес" — десятый.

Отметим, киевляне провалили первую половину сезона. Украинский клуб отстает от ЛНЗ, который лидирует в УПЛ, на 12 очков. Кроме того, Бело-синие досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф Лиги конференций. Единственный позитивный момент — проход "Шахтера" в 1/8 финала Кубка Украины.