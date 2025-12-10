"Назад у майбутнє": Росія вкрала черговий символ СРСР
РФ продовжує експлуатувати радянську спадщину
Новим символом олімпійської збірної Росії стане Мішка. За його основу візьмуть офіційний талісман московської Олімпіади-1980.
Про це заявив міністр спорту та голова Олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов, передає "Матч ТВ". На цей час символом команди РФ є синій ведмідь.
Розробили новий єдиний талісман олімпійської команди Росії, він створений на основі одного з найвідоміших спортивних маскотів в історії світового спорту – офіційного талісмана Олімпіади 1980 року.
Зараз Мішка проходить реєстрацію як товарний знак у Федеральній службі з інтелектуальної власності. Він замінить синього ведмедя, який невідомо, звідки взявся. У нас буде нормальний ведмедик.
У мережі лише посміялися з нового символу російської команди. Користувачі зазначили, що РФ нічого не може створити сама і просто експлуатує тему минулого.
Зазначимо, Росія часто використовує радянську символіку в пропагандистських цілях. Наприклад, музика та основа тексту гімну РФ були запозичені із гімну СРСР.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти участі росіян. У грудні 2025 року Москва домоглася зняття санкцій в олімпійському виді спорту через суд, що створило небезпечний прецедент для світового спорту. У РФ продовжують практику судів проти міжнародних федерацій.