"Назад у майбутнє": Росія вкрала черговий символ СРСР

Розробили новий єдиний талісман олімпійської команди Росії, він створений на основі одного з найвідоміших спортивних маскотів в історії світового спорту – офіційного талісмана Олімпіади 1980 року.

Зараз Мішка проходить реєстрацію як товарний знак у Федеральній службі з інтелектуальної власності. Він замінить синього ведмедя, який невідомо, звідки взявся. У нас буде нормальний ведмедик.