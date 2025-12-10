"Назад в будущее": Россия украла очередной символ СССР

Разработали новый единый талисман олимпийской команды России, он создан на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории мирового спорта – официального талисмана Олимпиады 1980 года.

В настоящий момент Мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Он заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. У нас будет нормальный мишка.