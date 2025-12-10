"Назад в будущее": Россия украла очередной символ СССР
РФ продолжает эксплуатировать советское наследие
Новым символом олимпийской сборной России станет Мишка. За его основу возьмут официального талисмана московской Олимпиады-1980.
- Дегтярев сообщил о новом символе олимпийской сборной РФ
- Символ сделают на основе олимпийского Мишки-1980
- В сети раскритиковали идею российского министра
Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев, передает "Матч ТВ". На данный момент символом команды РФ является синий медведь.
Разработали новый единый талисман олимпийской команды России, он создан на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории мирового спорта – официального талисмана Олимпиады 1980 года.
В настоящий момент Мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Он заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. У нас будет нормальный мишка.
В сети лишь посмеялись над новым символом российской команды. Пользователи отметили, что РФ ничего не может создать сама и попросту эксплуатирует тему прошлого.
Отметим, Россия часто использует советскую символику в пропагандистских целях. К примеру, музыка и основа текста гимна РФ были позаимствованы из гимна СССР.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. В декабре 2025 года Москва добилась снятия санкций в олимпийском виде спорте через суд, что создало опасный прецедент для мирового спорта. В РФ продолжают практику судов против международных федераций.