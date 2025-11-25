Таємні переговори США та Росії в Абу-Дабі. Хто з України був на них та про що говорили

Вашингтон намагається пришвидшити завершення війни

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл провів зустріч в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Абу-Дабі з російськими офіційними особами. Ще одна така зустріч запланована на 25 листопада, вівторок.

Що треба знати:

Дрісколл зустрічався з російською делегацією в понеділок, 24 листопада

Зустріч представника США та Росії тривали кілька годин

У Дрісколла була запланована зустріч з Будановим

Чи запросили українську сторону на переговори в Абу-Дабі

Як пише Financial Times, у міністра Дрісколла була запланована зустріч з головою Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Офіційно цю інформацію жодна зі сторін не підтверджувала. Однак у своєму указі президент Володимир Зеленський призначив Буданова одним з дев'яти членів офіційної делегації, яким надано повноваження "брати участь у переговорному процесі" з США та Росією для досягнення "справедливого і тривалого миру".

Візит Дрісколла в ОАЕ

Як зазначив телеканал CBS News, спираючись на слова американських посадовців, перша зустріч Дрісколла з російською стороною відбулась ввечері 24 листопада, у понеділок. Офіційно про візити міністра армії США до Абу-Дабі та ціль поїздки не повідомляли.

"Він планує зустрітися з ними знову протягом дня (у вівторок, 25 листопада), щоб обговорити мирний процес і швидко просунути мирні переговори", – каже джерело.

Ймовірніше не один Дрісколл входить у склад американської делегації в ОАЕ, однак імена інших посадовців не відомі. До того ж і склад делегації Росії також не називають. Враховуючи мінімальну кількість інформації, цілком можна припустити, що переговори в Абу-Дабі не просто так не афішують та їх цілком можна назвати таємними на даному етапі.

Співрозмовники телеканалу каже, що зустрічі проходять на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа з метою забезпечити припинення вогню в війні між Росією і Україною.

Нагадаємо, що Дрісколл входив у склад американської делегації в Женеві разом з держсекретарем Марко Рубіо, представником США Стівом Віткоффом тощо. Вони провели зустріч з дипломатами з України та європейських країн-союзниць. Основна мета цього саміту — обговорення "мирного плану" Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Дрісколл відвідував Україну.