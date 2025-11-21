Голлівуд проти футболіста: гравець збірної потрапив у неприємності через "Гаррі Поттера"

Вінгер на прізвисько "Чарівник" активно використовував тему "Гаррі Поттера" у своїх соцмережах

Компанія Warner Bros Entertainment Inc. подала позов проти гравця національної збірної Туреччини та "Фенербахче" Керема Актюркоглу. Голлівудські продюсери вважають, що футболіст, якого фанати називають Керемом Поттером, без дозволу використав візуальні та аудіоелементи знаменитої серії фільмом про Гаррі Поттера.

Що потрібно знати:

Актюркоглу використовує елементи франшизи про Гаррі Поттера в соцмережах і навіть на полі

Warner Bros Entertainment Inc. буде судитися з футболістом

Прізвисько гравця — "Гаррі Поттер" або "Чарівник"

Про це повідомляє haberturk. За інформацією джерела, компанія подала скаргу до Стамбульського цивільного суду з прав інтелектуальної та промислової власності.

У Патентному відомстві Туреччини зареєстровані такі терміни, як "Гаррі Поттер", "Хогвартс" та "Гріфіндор". Компанія наголосила, що ці товарні знаки не обмежуються книгами та фільмами, а визнані у всьому світі та мають високу комерційну цінність. Футболіст використовував ці товарні знаки у своїх публікаціях у соцмережах. Компанія вважає, що Керем нібито порушив авторські права та права на товарний знак.

Наприклад, гравець публікував відео під культову пісню "Hedwig’s Theme" із серії фільмів про Гаррі Поттера. Крім того, він святкував голи, "змахуючи магічною паличкою".

