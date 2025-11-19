Спорил с Гордоном о Крыме и публично выступил против войны: как выглядит могила комментатора Василия Уткина
Уткин неоднозначно относился к Украине, но категорически выступал против войны
В среду, 19 ноября, на могиле известного российского журналиста и комментатора Василия Уткина установили памятник. Уткин похоронен на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе (Россия).
Что нужно знать:
- Уткина не стало в марте 2024 года
- На могиле комментатора можно увидеть его известные цитаты
- Спортивный журналист не поддерживал Кремль, но при этом винил Украину в "потере Крыма"
Об этом сообщает telegram-канал "Футбольный клуб". Памятник Уткину имеет несколько важных деталей, в частности на могиле комментатора можно заметить мяч Лиги чемпионов и несколько его известных афоризмов.
На надгробии можно увидеть несколько известных цитат комментатора.
Василий запомнился не только своей комментаторской работой, но и политическими взглядами. Уткин однозначно выступил против полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявляя, что в СССР его воспитали на словах "Нет войне", и они навсегда отпечатались в нем. Он не поддерживал Путина и кремлевский режим, однако запомнился своей неоднозначной позицией по Крыму. При этом он не отрицал, что Россия использовала ситуацию, чтобы оккупировать и аннексировать Крым.
Я увел у вас жену, но и она этого хотела.
Уткин умер 19 марта 2024 года в Москве. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Перед смертью Василий страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го у него диагностировали атеросклероз.