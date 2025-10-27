У збірній України знайшли чергового шанувальника Росії
Скандал із вподобайками гравців продовжується
Центральний захисник американського "Остіна" та збірної України Олександр Сваток вподобав пост за участю колишнього футболіста збірної Росії Андрія Аршавіна. Росіянин після повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно розкритикував українців.
Що потрібно знати
- Сваток вподобав у соцмережах пост із відомим російським ексфутболістом
- Раніше Аршавін підіграв російській пропаганді
- У мережі розкритикували Олександра
Про це повідомляє Tribuna. Відео опубліковано в Instagram російською букмекерською конторою "Fonbet". Крім того, в кадр потрапив гравець "Реал Сосьєдада" та збірної РФ Арсен Захарян.
У мережі розкритикували Сватка. Українські користувачі не розуміють, як подібне може відбуватися під час війни.
Нагадаємо, Аршавін у 2024 році закликав привести збірну України з футболу до Меморіального комплексу "Хатинь". Так Андрій відтворив пропагандистський штамп про "нацистів в Україні".
Зазначимо, 31-річний Сваток провів 9 матчів за збірну України. Раніше він виступав за українські "Дніпро", "Дніпро-1", "Зорю" та "Волинь". Також він грав за хорватський "Хайдук".
Додамо, що скандал із вподобайками розпочався після трансферу румунського форварда Владислава Бленуце у "Динамо" Київ. Вже після угоди в соцмережах футболіста та його дружини виявили проросійські пости. Пізніше у подібний скандал вляпався захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля. Бленуце публічно вибачився і зробив великий донат ЗСУ, Конопля також вибачився.