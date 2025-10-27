В сборной Украины нашли очередного любителя России

Скандал с лайками игроков продолжается

Центральный защитник американского "Остина" и сборной Украины Александр Сваток лайкнул пост с участием бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина. Россиянин после полномасштабного вторжения РФ в Украину публично раскритиковал украинцев.

Что нужно знать

Сваток лайкнул в соцсетях пост с известным российским экс-футболистом

Ранее Аршавин подыграл российской пропаганде

В сети раскритиковали Александра

Об это сообщает Tribuna. Видео опубликовано в Instagram российской букмекерской конторой "Fonbet". Кроме того, в кадр попал игрок "Реал Сосьедада" и сборной РФ Арсен Захарян.

Сваток лайнул видео с российскими футболистами

В сети раскритиковали Сватка. Украинские пользователи не понимают, как такое может происходить во время войны.

Александр Сваток/Фото: Getty Images

Напомним, Аршавин в 2024 году призвал привести сборную Украины по футболу в Мемориальный комплекс "Хатынь". Так Андрей воспроизвел пропагандистский штамп о "нацистах в Украине".

Отметим, 31-летний Сваток провел 9 матчей за сборную Украины. Ранее он выступал за украинские "Днепр", "Днепр-1", "Зарю" и "Волынь". Также он играл за хорватский "Хайдук".

Добавим, что скандал с лайками начался после трансфера румынского форварда Владислава Блэнуцэ в "Динамо" Киев. Уже после сделки в соцсетях футболиста и его жены обнаружили пророссийские посты. Позднее в подобный скандал вляпался защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля. Блэнуцэ публично извинился и сделал большой донат ВСУ, Конопля также извинился.