Невдача з Maserati та скандал із дітьми: легенда "Динамо" святкує день народження

Відомий український футболіст відзначив день народження

У четвер, 23 жовтня, один із найкращих футболістів в історії України Андрій Ярмоленко святкує 36-річчя. Гравець вже наступного року може завершити професійну кар’єру.

Що потрібно знати

Ярмоленко народився в Ленінграді 1989 року

Андрій — один із найуспішніших українських футболістів

У своєму останньому сезоні "Ярмола" потрапив у кілька неоднозначних ситуацій

"Телеграф" згадує кумедні ситуації та скандали, які були у насиченій кар’єрі футболіста. Примітно, що конфліктні ситуації за участю Ярмоленка виникли лише у 2025 році, до цього правий вінгер мав майже бездоганну репутацію поза полем.

Конфлікт із Шовковським

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський вигнав із тренування Ярмоленка. Це сталося між двома іграми з "Пафосом" у відборі Ліги чемпіонів, звідки чемпіони України вилетіли. Пізніше Сашо публічно розкритикував Андрія за "втечу з клубу". За інформацією блогера Ігоря Бурбаса, футболіст після цього поскаржився президенту "Динамо" Ігорю Суркісу.

Андрій Ярмоленко та Олександр Шовковський

Скандал із дітьми

Під час кубкового матчу "Динамо" — "Рух" (1:0) юні вболівальники активно вигукували "Ярмола", щоб отримати автограф від Ярмоленка. Проте самому футболістові це не сподобалося і він провів з хлопцями виховну бесіду, яка завірусилася у мережі. Після цього випадку Андрія почали часто називати по батькові "Миколайовичем".

Історія з Maserati

У 2025 році Ярмоленко назвав покупку Maserati помилкою молодості. Андрій у 2011 році придбав білу Maserati, керуючись модою серед футболістів. Зокрема автомобіль цієї марки був у скандального гравця Біло-синіх Артема Мілевського.

Щиро кажучи, не раз шкодував, коли її купив. Був молодий і хотілося тоді "попонтовуватися", щоб усі на мене дивилися. Зараз, звісно, це не дуже рентабельно, тим більше що є двоє дітей. Машина взимку не їздить. Повторюся, був молодий та дурний. Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко та Maserati

Конфлікт зі Степаненком

1 травня 2016 року під час виїзного матчу із "Шахтарем" у Львові Ярмоленко грубо в неігровому епізоді вдарив Тараса Степаненка в коліно, через що почалася масова бійка на полі. За кілька тижнів футболісти помирилися.

До цього Андрій виявив неповагу до Тараса та "Шахтаря" у 2015 році, коли після гри викинув на газон футболку суперника.

"Король" України

Ярмоленко встиг пограти й за кордоном, причому у великих командах. Наприклад, він непогано проявив себе в "Боруссії" Дортмунд. Головна зірка Джмелів П’єр-Емерік Обамеянг називав Андрія "Королем України". Відео швидко стало вірусним.

До слова, Ярмоленко не потрапив у заявку "Динамо" на матч із "Самсунспором" у Лізі конференцій. У київському клубі повідомили про застуду футболіста.