Стейтем или "лысый из Brazzers"? В киевском трамвае заметили "звездного" водителя (фото)

Пользователи не могут остановиться шутить

В Киеве даже День вышиванки может превратиться в кастинг в голливудский боевик. Пока звезды, в частности София Ротару, устраивали фотосессии в традиционных одеждах, другие внезапно наткнулись на "украинскую версию" Джейсона Стейтема или Джонни Синса — прямо в трамвае.

В сети завирусилось фото водителя киевского трамвая, который был замечен во время работы 21 мая. Мужчина в вышиванке и с фирменной лысиной напомнил пользователям знаменитого актера. А некоторые вообще заявили, что это больше похоже на "того самого лысого из Brazzers".

Фото опубликовали в Telegram-канале с подписью: "В Киеве был замечен праздничный Стэтхэм. Некоторые пишут, что это "лысый из Brazzers". Интернет в этот день работал быстрее столичных пробок.

Водитель травма похож на Джейсона Стейтема. Фото: https://www.instagram.com/kate.sher/)

На фото мужчина спокойно сидит в кабине во время рейса, но кадр выглядит, как словно постер украинской версии "Перевозчика". Тем более что шутки под постом были максимально в тему. Кто-то спросил: "Новую серию "Перевозчика" снимают?", а другие уже окрестили водителя "настоящим Перевозчиком".

Не обошлось без классического народного юмора. Один из комментаторов написал: "Был пчеловодом, похода прогорел — теперь на трамвае катает", намекая на образы из мэм о Стетхэме, годами гуляющих по интернету. А еще одна шутка в классическом украинском стиле: "Волк — не wolf, волк — work(с) Дж. Стетхемчук".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блокнот, как у Буданова, можно купить в популярном магазине. Узнайте, сколько он стоит.