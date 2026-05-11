Табун лошадей скакал посреди Запорожья: как животные оказались там (видео)

Почти два десятка животных передвигались по дороге в областном центре

В Запорожье произошел редкий случай, который удивил горожан. Автомобилисты были вынуждены проявить осторожность из-за табуна лошадей на дороге.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы. Почти два десятка лошадей самостоятельно передвигались по проезжей части в Хортицком районе, который в народе называют Бабуркой.

Инцидент произошел на улице Рубана. В комментариях отмечают, что подобное случается не впервые.

Один из комментаторов написал, что является работником конюшни, из которой эти лошади. По его словам, они пасутся в балках рядом с Хортицким районом в сопровождении пастуха. Однако могут испугаться взрыва, мотоцикла, собаки и от испуга убегают.

"Мы стараемся максимально быстро их найти и вернуть на место выпаса. А варианта не пасти их, к сожалению, нет, ведь корма очень дорогие, поэтому, хотя бы в сезон, когда есть трава, мы стараемся хоть немного сэкономить", – объяснил интернет-пользователь.

Он также рассказал, что некоторых из этих животных спасли от забоя, других – из-под обстрелов или с оккупированных территорий.

Стоит отметить, что при просмотре видео в глаза бросается "разношерстность" табуна. В нем есть особи разнообразных мастей и пород.

