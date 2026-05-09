Літні новинки від Roshen: чи варто витрачати гроші на ці солодощі

У магазинах кондитерської мережі Roshen з’явилися новинки: лимонні трубочки Konafetto Lemon та вафлі "Манго-Маракуя". Смак одного з десертів досить специфічний.

Гастрономічна блогерка Юля Мусійчук опублікувала відеоогляд нових продуктів, де чесно розповіла про свої враження.

1. Трубочки Konafetto Lemon

Характеристики: Вага – 39 г 140 г в упаковці, енергетична цінність – 508 ккал. Ціна — 39 грн.

Аромат: Приємний запах лимонного крему.

Текстура: Оболонка з тоненької ніжної вафлі, заповнена всередині кремом. Трубочки хрумкі, але при цьому не тверді.

Смак: Приємний лимонний крем із легкою кислинкою.

Вердикт: "Мої фаворити з горіховим смаком ці не переплюнули, але непогано, може бути".

2. Вафлі "Манго-Маракуя" (лімітована серія)

Характеристики: Ціна — 64 грн за 216 г, енергетична цінність — 527 ккал.

Аромат: Один в один як сік мультифрукт.

Текстура: Класичні вафлі з достатньою кількістю крему усередині. Текстура шикарна — хрусткі та м’які одночасно.

Смак: Специфічний: надто солодкий, яскраво-фруктовий, з ноткою "хіматури".

Вердикт: "Для мене вафлі – це класика до чаю чи кави, і я не знаю, як цей смак сюди підходить".

За підсумками дегустації Мусійчук порадила спробувати трубочки.

Раніше блогерка поділилася своїми враженнями від двох видів нового морозива, яке з’явилося у "Сільпо". Коментатори розкритикували вибір Мусійчук та задум кондитерів. На їхню думку, апельсинове морозиво готують із недоїдків.