Літні новинки від Roshen: чи варто витрачати гроші на ці солодощі
Один із десертів "з ноткою хіматури", каже гастрономічна блогерка
У магазинах кондитерської мережі Roshen з’явилися новинки: лимонні трубочки Konafetto Lemon та вафлі "Манго-Маракуя". Смак одного з десертів досить специфічний.
Гастрономічна блогерка Юля Мусійчук опублікувала відеоогляд нових продуктів, де чесно розповіла про свої враження.
1. Трубочки Konafetto Lemon
Характеристики: Вага – 39 г 140 г в упаковці, енергетична цінність – 508 ккал. Ціна — 39 грн.
Аромат: Приємний запах лимонного крему.
Текстура: Оболонка з тоненької ніжної вафлі, заповнена всередині кремом. Трубочки хрумкі, але при цьому не тверді.
Смак: Приємний лимонний крем із легкою кислинкою.
Вердикт: "Мої фаворити з горіховим смаком ці не переплюнули, але непогано, може бути".
2. Вафлі "Манго-Маракуя" (лімітована серія)
Характеристики: Ціна — 64 грн за 216 г, енергетична цінність — 527 ккал.
Аромат: Один в один як сік мультифрукт.
Текстура: Класичні вафлі з достатньою кількістю крему усередині. Текстура шикарна — хрусткі та м’які одночасно.
Смак: Специфічний: надто солодкий, яскраво-фруктовий, з ноткою "хіматури".
Вердикт: "Для мене вафлі – це класика до чаю чи кави, і я не знаю, як цей смак сюди підходить".
За підсумками дегустації Мусійчук порадила спробувати трубочки.
Раніше блогерка поділилася своїми враженнями від двох видів нового морозива, яке з’явилося у "Сільпо". Коментатори розкритикували вибір Мусійчук та задум кондитерів. На їхню думку, апельсинове морозиво готують із недоїдків.