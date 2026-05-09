Летние новинки от Roshen: стоит ли тратить деньги на эти сладости

Один из десертов "с ноткой химатуры", говорит гастрономический блогер

В магазинах кондитерской сети Roshen появились новинки: лимонные трубочки Konafetto Lemon и вафли "Манго-Маракуйя". Вкус одного из десертов – довольно специфический.

Гастрономический блогер Юля Мусийчук опубликовала видеообзор новых продуктов, где честно рассказала о своих впечатлениях.

1. Трубочки Konafetto Lemon

Характеристики: Вес — 39 г (140 г в упаковке), энергетическая ценность — 508 ккал. Цена — 39 грн.

Аромат: Приятный запах лимонного крема.

Текстура: Оболочка из тоненькой нежной вафли, внутри заполнена кремом. Трубочки хрустящие, но при этом не твердые.

Вкус: Приятный лимонный крем с легкой кислинкой.

Вердикт: "Мои фавориты с ореховым вкусом эти не переплюнули, но неплохо, может быть".

2. Вафли "Манго-Маракуйя" (лимитированная серия)

Характеристики: Цена — 64 грн (за 216 г), энергетическая ценность — 527 ккал.

Аромат: Один в один как сок мультифрукт.

Текстура: Классические вафли с достаточным количеством крема внутри. Текстура шикарная — хрустящие и мягкие одновременно.

Вкус: Специфический: слишком сладкий, ярко-фруктовый, с ноткой "химатуры".

Вердикт: "Для меня вафли — это классика к чаю или кофе, и я не знаю, как этот вкус сюда подходит".

По итогам дегустации Мусийчук посоветовала попробовать трубочки.

