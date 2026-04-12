Великодні заморозки? Синоптики попередили про швидке погіршення погоди
Нічні заморозки можуть зіпсувати свято
У неділю, 12 квітня, коли християни східного обряду святкують Великдень, уже вночі в Україні очікується різке зниження температури.
Фахівці Укргідрометцентру попередили про нічні заморозки як на ґрунті, так і у повітрі.
На сайті зазначається, що вночі по всій території країни очікуються заморозки 0…-3 градуси на поверхні ґрунту (I рівень небезпеки, жовтий), а у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях заморозки 0…-3 у повітрі (II рівень небезпеки, помаранчевий).
Вдень максимальна температура на морських узбережжях та сході країни підніметься до +13 градусів. На решті території України стовпчики термометрів не зможуть перетнути позначку +11, а подекуди й +9 градусів. У більшості регіонів очікуються невеликі опади.
Разом з тим 13 квітня після нічних заморозків у світлий час доби потеплішає порівняно з попереднім днем на пару градусів. На заході країни метеорологи прогнозують суху погоду.
Синоптик Віталій Постригань пояснює таку погоду частими поверненнями холодів у середині календарної весни. За його словами, атмосферні процеси ще нестійкі, триває перебудова від зимового до літнього типу циркуляції, тому хвилі холоду нерідко змінюються хвилями тепла.
Однак європейські прогностичні моделі дають надію: вже на початку нового робочого тижня арктичний холод почне слабшати.
"Дощі ще затримаються, проте друга половина великоднього тижня може приємно здивувати теплішою погодою", — прогнозує Постригань.
