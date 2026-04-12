Великодні заморозки? Синоптики попередили про швидке погіршення погоди

Нічні заморозки можуть зіпсувати свято

У неділю, 12 квітня, коли християни східного обряду святкують Великдень, уже вночі в Україні очікується різке зниження температури.

Фахівці Укргідрометцентру попередили про нічні заморозки як на ґрунті, так і у повітрі.

На сайті зазначається, що вночі по всій території країни очікуються заморозки 0…-3 градуси на поверхні ґрунту (I рівень небезпеки, жовтий), а у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях заморозки 0…-3 у повітрі (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Вдень максимальна температура на морських узбережжях та сході країни підніметься до +13 градусів. На решті території України стовпчики термометрів не зможуть перетнути позначку +11, а подекуди й +9 градусів. У більшості регіонів очікуються невеликі опади.

Погода 12 квітня 2026

Разом з тим 13 квітня після нічних заморозків у світлий час доби потеплішає порівняно з попереднім днем на пару градусів. На заході країни метеорологи прогнозують суху погоду.

Погода 13 квітня 2026

Синоптик Віталій Постригань пояснює таку погоду частими поверненнями холодів у середині календарної весни. За його словами, атмосферні процеси ще нестійкі, триває перебудова від зимового до літнього типу циркуляції, тому хвилі холоду нерідко змінюються хвилями тепла.

Карта синоптичних процесів у Європі

Однак європейські прогностичні моделі дають надію: вже на початку нового робочого тижня арктичний холод почне слабшати.

"Дощі ще затримаються, проте друга половина великоднього тижня може приємно здивувати теплішою погодою", — прогнозує Постригань.

Раніше ми повідомляли, що за кілька днів після Великодня в Україні настане довгоочікуване потепління після холодного початку квітня. Температура повітря може підійматися до 18 градусів тепла.