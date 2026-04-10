Мокрий сніг, заморозки та не тільки: які сюрпризи погода принесе у найближчі 10 днів

Температура повітря може опускатися до -3 гадусів

У квітні в Україну нагрянуло похолодання і найближчими днями не варто чекати на серйозне потепління. Навпаки, холодна погода затримається, періодично будуть опади у вигляді дощів, мокрого снігу, а небо виявиться похмурим з короткими проясненнями.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, зараз по країні фіксується температура нижче норми, крім крайнього півдня, а також у Закарпатті, де переважає тепліша та стійкіша погода.

Крім того, вночі та вранці на Правобережжі країни є заморозки від 0 до -3 градусів як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Це негативно відбивається на стані багатьох рослин, які вже почали період цвітіння.

Якою буде погода найближчими днями

Суттєвих змін погодних умов найближчими днями не передбачається. Періодично очікуються дощі. Атмосферний тиск почне поступово зростати, хоча все ще залишатиметься на досить низькому рівні.

11 квітня у північних регіонах очікується дощ, який подекуди супроводжуватиметься невеликим мокрим снігом. Лише на крайньому заході у період з 11 по 14 квітня опадів не передбачається. Однак тут у нічний час за рахунок прояснень та слабкого вітру очікуються місцями заморозки на поверхні ґрунту до 0…-2°С.

11 – 13 квітня вночі у західних, північних та місцями центральних областях температура повітря буде на рівні 0…+5 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. На решті території +2…+7 °С. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +6…+13 °С.

14-15 квітня черговий циклон із південного сходу принесе опади та прохолодну погоду у північні та східні області України. В решті регіонів буде суха та помірно тепла погода з прохолодними ночами. Очікується відчутне підвищення температури до +2…+8 °С у нічний час та до +12…+18 °С вдень. Тільки північних і східних областях на 4 – 6° прохолодніше.

З 16 по 18 квітня погодні умови стабілізуються по всій Україні, бо опадів не передбачається. З 17 квітня нічна температура підвищиться до +4…+9 °С, денна опиниться в діапазоні +15…+22 °С.

У той же час, 19 – 20 квітня чергова серія атмосферних фронтів зіпсує погоду на більшій частині території нашої країни.

Таким чином, у найближчі десять днів погода буде нестійкою, із невеликим потеплінням після 15 квітня. При цьому очікуються опади.

На карті для наочності представлений прогноз у Східній Європі на період з 13 по 20 квітня 2026 року. Червоним кольором представлені території з теплішою погодою щодо кліматичної норми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні чекатиме +15 градусів після холодної паузи.