П’ятий Великдень під час війни. Як зустріли свято у Києві (фоторепортаж Яна Доброносова)

Священники окропили великодні кошики святою водою

Вранці 12 квітня у самому центрі Києва біля стін Михайлівського Золотоверхого монастиря з нагоди світлого свята Великодня зібралася велика кількість людей. Багато хто прийшов з дітьми, батьками, близькими, щоб освятити свої великодні кошики.

Ця подія попала до об’єктиву кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. Він показав відео та фотографії, на яких видно, як кияни сьогодні святкують Великдень — люди шикувалися в черзі вздовж монастиря в очікуванні обряду освячення.

Великдень у Києві. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

У великодніх кошиках багато хто традиційно приніс із собою фарбовані яйця, паски, ковбаси, сири, хліб, овочі, кагор та багато іншого.

Через деякий час до киян вийшли священники та окропили кошики святою водою. Водночас вони привітали людей зі святом та промовили молитви.

Цього року українці вже вп’яте святкують Великдень в умовах війни в країні. Незважаючи на це, у серцях людей залишається місце для світла, віри та єдності, а традиція освячення кошиків залишається незмінною.

Зазначимо, що Михайлівський Золотоверхий монастир — це одна з найвидатніших святинь Києва, яка втілює багатовікову історію, духовність та культурну спадщину України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що насправді є гріхом на Великдень, а що — ні: священик розповів про головні заборони та міфи.