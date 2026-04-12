Пасхальные заморозки? Синоптики предупредили о скором ухудшении погоды
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ночные заморозки могут испортить праздник
В воскресенье, 12 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Пасху, уже ночью в Украине ожидается резкое снижение температуры.
Специалисты Укргидрометцентра предупредили о ночных заморозках как на грунте, так и в воздухе.
На сайте отмечается, что ночью по всей территории страны ожидаются заморозки 0… -3 градуса на поверхности почвы (I уровень опасности, желтый), а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях заморозки 0… -3 в воздухе (II уровень опасности, оранжевый).
Стоит отметить, что днем максимальная температура на морских побережьях и востоке страны поднимется до +13 градусов. На остальной территории Украины столбики термометров не смогут пересечь отметку +11, а местами и +9 градусов. В большинстве регионов ожидаются небольшие осадки.
Между тем, 13 апреля после ночных заморозков в светлое время суток потеплеет по сравнению с предыдущим днем на пару градусов. На западе страны метеорологи прогнозируют сухую погоду.
Синоптик Виталий Постригань объясняет такую погоду частыми возвратами холодов в середине календарной весны. По его словам, атмосферные процессы еще неустойчивы, продолжается перестройка от зимнего до летнего типа циркуляции, так что волны холода нередко сменяются волнами тепла.
Однако, европейские прогностические модели дают надежду: уже в начале новой рабочей недели арктический холод начнет ослабевать.
"Дожди еще задержатся, однако вторая половина пасхальной недели может приятно удивить более теплой погодой", — прогнозирует Постригань.
