В Україні після Великодня різко зміниться погода: де і чого чекати (карта)

У деякі області циклон принесе опади

Через кілька днів після Великодня в Україні настане довгоочікуване потепління після холодного початку квітня. Температура повітря може підніматись до 18 градусів тепла.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич в ексклюзивному коментарі: "Мокрий сніг, заморозки та не тільки: які сюрпризи погода принесе у найближчі 10 днів".

За його словами, 14-15 квітня у південних, західних та центральних областях країни буде суха та помірно тепла погода, але з прохолодними ночами. Очікується відчутне підвищення температури до +2…+8 °С у нічний час та до +12…+18 °С вдень.

Але при цьому черговий циклон з південного сходу принесе опади та прохолодну погоду у північні та східні області України. Там у ці дні буде на 4 — 6 ° С прохолодніше.

Згідно з прогнозами на сайті Ventusky, температура повітря може піднімати до +18 а західних областях, до +14 у Києві та до +15 на півдні.

Прогноз погоди на 14 квітня. Скріншлот: Ventusky

Прогноз погоди на 14 квітня. Скріншлот: Ventusky

Прогноз погоди на 14 квітня. Скріншлот: Ventusky

15 квітня в центральній частині країни буде до +15, а тим часом на півдні — до +17.

Прогноз погоди на 15 квітня. Скріншлот: Ventusky

Прогноз погоди на 15 квітня. Скріншлот: Ventusky

"Укргідрометцентр" зазначає, що 14 та 15 квітня очікується температура повітря до +15.. +17 градусів залежно від області. Але в північній та східній частинах країни може бути лише до +11.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Віталій Постригань розповів, якою буде погода на Великдень та наступного тижня.