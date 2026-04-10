В Україні після Великодня різко зміниться погода: де і чого чекати (карта)
У деякі області циклон принесе опади
Через кілька днів після Великодня в Україні настане довгоочікуване потепління після холодного початку квітня. Температура повітря може підніматись до 18 градусів тепла.
Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич в ексклюзивному коментарі: "Мокрий сніг, заморозки та не тільки: які сюрпризи погода принесе у найближчі 10 днів".
За його словами, 14-15 квітня у південних, західних та центральних областях країни буде суха та помірно тепла погода, але з прохолодними ночами. Очікується відчутне підвищення температури до +2…+8 °С у нічний час та до +12…+18 °С вдень.
Але при цьому черговий циклон з південного сходу принесе опади та прохолодну погоду у північні та східні області України. Там у ці дні буде на 4 — 6 ° С прохолодніше.
Згідно з прогнозами на сайті Ventusky, температура повітря може піднімати до +18 а західних областях, до +14 у Києві та до +15 на півдні.
15 квітня в центральній частині країни буде до +15, а тим часом на півдні — до +17.
"Укргідрометцентр" зазначає, що 14 та 15 квітня очікується температура повітря до +15.. +17 градусів залежно від області. Але в північній та східній частинах країни може бути лише до +11.
