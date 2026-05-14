ONUKA розсекретила, на що витрачає 100 тисяч в місяць (відео)

За словами співачки, відкладати гроші вона особливо не вміє

Солістка гурту ONUKA Ната Жижченко чесно розсекретила власні доходи та витрати під час повномасштабної війни.

В інтерв'ю журналісту Славі Дьоміну артистка відверто розповіла про фінансове життя своєї родини та назвала суму, яка потрібна їй для комфортного проживання щомісяця. За словами зірки, сьогодні головним джерелом заробітку для неї є продаж треків у кіно, використання музики в рекламі та виплати за авторські права.

Хоча гастрольна діяльність гурту продовжується, великих прибутків живі виступи наразі не приносять, тому авторські роялті повністю перевищують дохід від концертів.

Живу за кошт музики. Відкладати особливо не вмію, але з появою дітей зрозуміла, що треба Ната Жижченко

Зараз для забезпечення базових потреб родині, за словами артистки, їй необхідно мати мінімум 100 тисяч гривень на місяць. Левова частина цих коштів йде на оплату дитячих садків та медичні послуги. При цьому, у Нати та її чоловіка Євгена Філатова повністю спільний бюджет: подружжю вдається суттєво економити на робочих процесах.

Нам з Євгеном дуже повезло, що ми є одне в одного. Аранжування, мелодії, тексти, запис — все у нас закрито. Єдине, що, можливо, коли записуємо інших музикантів, то це мінімально Ната Жижченко

Що відомо про сім'ю ONUKA

Чоловіком співачки є відомий український музикант, композитор і продюсер Євген Філатов, також відомий як соліст проєкту The Maneken. Пара разом ще з 2008 року. Офіційний шлюб вони взяли у червні 2016 року.

Ната Жижченко і Євген Філатов. Фото: village.com.ua

Подружжя виховує двох дітей, появу яких на світ пара до останнього тримала в секреті від преси та шанувальників. Син Олександр народився 14 травня 2020 року (наразі хлопчику 6 років), а дочка Ліна — на початку липня 2023 року. Дівчинку назвали на честь видатної української поетеси Ліни Костенко.

Попри регулярні обстріли та безпекові ризики, родина залишається в Україні. Живуть артисти на два міста — Київ та Чернігів, звідки родом сама виконавиця.

Раніше ми розповідали, який вигляд має син Богдана Бенюка, який пішов у ЗСУ.