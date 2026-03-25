Рус

Тепер будемо розраховуватися салом? Ціни на цей продукт б'ють усі рекорди (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цінник здивував покупців Новина оновлена 25 березня 2026, 11:03
Цінник здивував покупців. Фото Колаж "Телеграфу"

У інших магазинах ціна нижча, однак вона все одно залишається досить високою

Українець у супермаркеті помітив сало із незвично високою ціною. Це одразу викликало обговорення в соцмережах.

Серед полиць "Auchan" він помітив незвичну знахідку — свиняче сало "Генеральське", вартість якого перевищує 1000 гривень за кілограм. Відповідне фото можна побачити на сторінці чоловіка в "Тhreads".

Посмотреть в Threads

У коментарях під дописом користувачі звернули увагу, що в інших мережах цей продукт коштує дешевше. Зокрема, зазначалося, що в "Сільпо" подібне сало обходиться майже у 700 гривень за кілограм.

Журналісти видання "Телеграф" перевірили інформацію і підтвердили: свиняче сало "Генеральське" дійсно продається у форматі 100 грамів за 69,90 гривні. Таким чином, без урахування знижок ціна за кілограм становить близько 699 гривень.

Сало "Генеральське" в "Сільпо"
Скільки коштує сало в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Як зазначив сам автор, що "Генеральське" сало традиційно було дорогим: "Ну не настільки ж. До того ж бачу, що останнім часом генеральським пробують назвати будь-яке сало з прослойкою мʼяса і одразу ціну на нього захмарну ставлять".

Українець знайшов в "Auchan" "Генеральське" сало за 1025 грн кіло
Українці в щоці від ціни на "Генеральське" сало. Фото: скріншот з Тhreads

Теги:
#Сало #Сільпо #Ашан