Тепер будемо розраховуватися салом? Ціни на цей продукт б'ють усі рекорди (фото)

У інших магазинах ціна нижча, однак вона все одно залишається досить високою

Українець у супермаркеті помітив сало із незвично високою ціною. Це одразу викликало обговорення в соцмережах.

Серед полиць "Auchan" він помітив незвичну знахідку — свиняче сало "Генеральське", вартість якого перевищує 1000 гривень за кілограм. Відповідне фото можна побачити на сторінці чоловіка в "Тhreads".

У коментарях під дописом користувачі звернули увагу, що в інших мережах цей продукт коштує дешевше. Зокрема, зазначалося, що в "Сільпо" подібне сало обходиться майже у 700 гривень за кілограм.

Журналісти видання "Телеграф" перевірили інформацію і підтвердили: свиняче сало "Генеральське" дійсно продається у форматі 100 грамів за 69,90 гривні. Таким чином, без урахування знижок ціна за кілограм становить близько 699 гривень.

Скільки коштує сало в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Як зазначив сам автор, що "Генеральське" сало традиційно було дорогим: "Ну не настільки ж. До того ж бачу, що останнім часом генеральським пробують назвати будь-яке сало з прослойкою мʼяса і одразу ціну на нього захмарну ставлять".

Українці в щоці від ціни на "Генеральське" сало. Фото: скріншот з Тhreads

