Теперь будем расплачиваться салом? Цены на этот продукт бьют все рекорды (фото)

В других магазинах цена ниже, однако она все равно остается достаточно высокой

Украинец заметил в супермаркете сало по необычно высокой цене. Это сразу вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Среди полок "Auchan" он заметил необычную находку — свиное сало "Генеральское", стоимость которого превышает 1000 гривен за килограмм. Соответствующее фото можно увидеть на странице мужчины в "Тhreads".

В комментариях под сообщением пользователи обратили внимание, что в других сетях этот продукт стоит дешевле. В частности, отмечалось, что в "Сильпо" подобное сало обходится почти в 700 гривен за килограмм.

Журналисты издания "Телеграф" проверили информацию и подтвердили: свиное сало "Генеральское" действительно продается в формате 100 граммов за 69,90 гривны. Таким образом, без учета скидок, цена за килограмм составляет около 699 гривен.

Сколько стоит сало в "Сильпо"

Как отметил сам автор, что "Генеральское" сало традиционно было дорогим: "Ну не столь же. К тому же вижу, что в последнее время генеральским пытаются назвать любое сало с прослойкой мяса и сразу цену на него заоблачную ставят".

Украинцы в шоке от цены на "Генеральское" сало.

