Черга, якої більше не буде. Яким раніше був квас та куди поділися "жовті бочки"

Напій любили й дорослі й діти

У Радянському Союзі та на початку 2000 в українських містах, зокрема у Києві, в літню спеку продавали квас з бочок. Зараз їх не зустрінеш.

До бочки з квасом завжди стояла черга. Фото людей, що чекають на свою чергу купити бочкового квасу, зроблену на Хрещатику у 2006 році, показали на Facebook-сторінці "Київ, жива історія".

Черга за квасом на Хрещатику, 2006 рік

Проте "жовті бочки" з квасом зникли з київських вулиць у 2010 році. КМДА заборонила таку форму продажу напою. Втім, на той момент популярність бочкового квасу майже зійшла нанівець, пише My Kiev.

"Жовта бочка" з квасом

Головною причиною заборони стало те, що торгівля квасом з бочок не відповідає санітарним нормам. Саме тому черги біля них зменшувалися — люди переповідали одне одному різні історії, які не стимулювали бажання попити бочкового кваску.

Наприклад, розповідали, що бочки не миють тижнями. А новий квас нібито просто доливають у бочку із залишками. Крім того, влітку, на пекучому сонці металеві бочки ставали гарячими, що псувало смак та якості напою.

Популярність бочкового квасу прийшла в Україну як пережиток радянських часів. Поступово вона відмерла, зараз у спеку можна купити напої на різний смак — вони будуть у зручних пляшках та з холодильника.

Серед них є і квас, однак смак його зовсім інший. Те, що зараз продають як квас, найчастіше є газованим напоєм з концентрату, цукру та ароматизаторів. Тоді як з бочок продавали квас живого бродіння, він мав неповторний смак та дріжджовий аромат. Звичайно, коли щастило й вдавалося купити свіжий квас.

