Очередь, которой больше не будет. Каким раньше был квас и куда делись "желтые бочки"

Напиток любили и взрослые и дети

В Советском Союзе и в начале 2000 в украинских городах, в частности в Киеве, в летнюю жару продавали квас из бочек. Сейчас их не встретишь.

К бочке с квасом всегда стояла очередь. Фото людей, ожидающих в свою очередь купить бочкового кваса, сделанное на Крещатике в 2006 году, показали на Facebook-странице "Киев, живая история".

Очередь за квасом на Крещатике, 2006 год

Однако желтые бочки с квасом исчезли с киевских улиц в 2010 году. КГГА запретила такую форму продажи напитка. Впрочем, на тот момент популярность бочкового кваса почти сошла на нет, пишет My Kiev.

"Желтая бочка" с квасом

Главной причиной запрета стало то, что торговля квасом из бочек не соответствует санитарным нормам. Именно поэтому очереди около них уменьшались — люди пересказывали друг другу разные истории, которые не стимулировали желание попить бочкового кваску.

Например, рассказывали, что бочки не моют неделями. А новый квас якобы просто доливают в бочку с остатками. Кроме того, летом, на палящем солнце металлические бочки становились горячими, что портило вкус и качества напитка.

Популярность бочкового кваса пришла в Украину как пережиток советских времен. Постепенно она отмерла, сейчас в жару можно купить напитки на разный вкус – они будут в удобных бутылках и холодильнике.

Среди них есть и квас, однако вкус его совсем другой. То, что сейчас продают как квас, чаще всего является газированным напитком из концентрата, сахара и ароматизаторов. В то время как из бочек продавали квас живого брожения, он обладал неповторимым вкусом и дрожжевым ароматом. Конечно, когда удавалось купить свежий квас.

