Очередь, которой больше не будет. Каким раньше был квас и куда делись "желтые бочки"
Напиток любили и взрослые и дети
В Советском Союзе и в начале 2000 в украинских городах, в частности в Киеве, в летнюю жару продавали квас из бочек. Сейчас их не встретишь.
К бочке с квасом всегда стояла очередь. Фото людей, ожидающих в свою очередь купить бочкового кваса, сделанное на Крещатике в 2006 году, показали на Facebook-странице "Киев, живая история".
Однако желтые бочки с квасом исчезли с киевских улиц в 2010 году. КГГА запретила такую форму продажи напитка. Впрочем, на тот момент популярность бочкового кваса почти сошла на нет, пишет My Kiev.
Главной причиной запрета стало то, что торговля квасом из бочек не соответствует санитарным нормам. Именно поэтому очереди около них уменьшались — люди пересказывали друг другу разные истории, которые не стимулировали желание попить бочкового кваску.
Например, рассказывали, что бочки не моют неделями. А новый квас якобы просто доливают в бочку с остатками. Кроме того, летом, на палящем солнце металлические бочки становились горячими, что портило вкус и качества напитка.
Популярность бочкового кваса пришла в Украину как пережиток советских времен. Постепенно она отмерла, сейчас в жару можно купить напитки на разный вкус – они будут в удобных бутылках и холодильнике.
Среди них есть и квас, однако вкус его совсем другой. То, что сейчас продают как квас, чаще всего является газированным напитком из концентрата, сахара и ароматизаторов. В то время как из бочек продавали квас живого брожения, он обладал неповторимым вкусом и дрожжевым ароматом. Конечно, когда удавалось купить свежий квас.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в СССР делали легендарный квас и что с ним было не так. Напиток стоил копейки.