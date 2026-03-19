Залужний, Кличко, Джамала і не тільки. Хто та як вітав Ліну Костенко з 96-річчям (фото, відео)

У мережі запустили флешмоб "ЛінаЩасливіЖитиПоруч"

Відома українська поетеса та письменниця Ліна Костенко святкує 19 березня свій День народження. З 96-річчям легендарну жінку України привітало чимало діячів, політиків та військових.

"Телеграф" зібрав найщиріші привітання. Зауважимо, що поетеса, попри свій поважний вік, продовжує активну громадську діяльність та досі пише вірші.

У мережі на честь Дня народження Костенко запустили флешмоб з тематичним хештегом "ЛінаЩасливіЖитиПоруч". Чимало політиків, артистів та відомих діячів не просто вітають письменницю, а читають її вірші та дякують за їхні неймовірні рядки.

Хто привітав Ліну Костенко з Днем народження

Головком ЗСУ Олександр Сирський процитував рядки з вірша поетеси та написав: "Щирі вітання з Днем народження українській поетесі Ліні Костенко!"

Ексголовком Валерій Залужний зачитав вірша Костенко, додавши: "Многая літа, пані Ліно!"

Експрезидент України Петро Порошенко теж долучився до привітань, зазначивши: "Ліна Василівна кожним рядком, кожним виступом утверджує гідність нашого народу і підносить нас до неї. Для цього Господь на додачу до таланту наділив її силою духу. Її сила будить, надихає, служить прикладом усім нам, її сучасникам".

"Є цікаві поети. Є поети талановиті. Є поети розумні. А є поети ВЕЛИКІ. Тарас Шевченко, Леся Українка, Василь Стус… Ліна Костенко. Саме її вірші ми знаємо без школи, без "уроків" і без примусу. Бо в її віршах живуть і наші душі", — написала лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото з поетесою та зазначив: "Захоплююся вашою силою духу, сміливістю й шляхетністю, натхненням творити, Ліно Василівно!"

"Сьогодні особливий день — День народження видатної української поетеси, нашої славетної землячки — ЛІНИ КОСТЕНКО", — написала Ржищівська міська рада, звідки поетеса родом.

Сухопутні війська України теж долучились до привітань та зачитали твір Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

"Сьогодні, в цей весняний день, я вчергове кажу: "Многая літа, Ліно Василівно!" Будьте здорові і щасливі! І нехай цих "Многая літ" буде ще дуже багато!" — написав лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Відома виконавиця Джамала теж долучилась до привітань, зачитавши один з віршів Костенко. Артистка додала: "Моя муза. Моя неймовірна! З Днем народження".

Колишній міністр культури та стратегічних комунікацій України Євген Нищук на честь Дня народження поетеси зачитав один з її віршів та додав: "Захоплююсь. Неймовірно шаную. Щасливий жити поруч".

Засновник, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак написав: "Сьогодні — День народження Ліни Василівни. Здоровʼя! Многая літа!"

