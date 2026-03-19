"Уявити не міг". Вакарчук показав раніше небачене фото із легендарною Ліною Костенко
Вакарчук неодноразово говорив, що Ліна Костенко його улюблена поетеса
Сьогодні українська письменниця Ліна Костенко відзначає своє 96-річчя. Одним із найвідданіших шанувальників її творчості є лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.
На своїй сторінці в Instagram артист опублікував раніше небачене фото із легендарною письменницею. Вакарчук також залишив для неї зворушливе привітання.
Український співак Святослав Вакарчук показав фотографію, де сидить у компанії з Ліною Костенко. Музикант зазначив, що ще у школі захоплювався творчістю письменниці, яка увіковічнила у своєму романі легендарну Марусю Чурай.
Але я й уявити тоді не міг, що через багато років писатиму музику для спектаклю "Маруся Чурай". А тим більше, що я зможу особисто привітати Ліну Василівну з Днем народження!
Вакарчук побажав поетесі здоров’я та багато років життя. Музикант раніше називав Ліну Костенко "душею, совістю та розумом України".
