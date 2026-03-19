Залужный, Кличко, Джамала и не только. Кто и как поздравлял Лину Костенко с 96-летием (фото, видео)

В сети запустили флешмоб "ЛинаСчастливыеЖитьРядом"

Известная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко отмечает 19 марта свой День рождения. С 96-летием легендарную женщину Украины поздравило немало деятелей, политиков и военных.

Заметим, что поэтесса, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает активную общественную деятельность и до сих пор пишет стихи.

В сети в честь Дня рождения Костенко запустили флешмоб с тематическим хештегом "ЛинаСчастливыЖитьРядом". Многие политики, артисты и известные деятели не просто поздравили писательницу, а прочитали ее стихи и благодарят за их невероятные строки.

Кто поздравил Лину Костенко с Днем рождения

Главком ВСУ Александр Сырский процитировал строчки из стихотворения поэтессы и написал: "Искренние поздравления с Днем рождения украинскую поэтессу Лину Костенко!"

Экс-главком Валерий Залужный зачитал стихотворение Костенко, добавив: "Многие лета, Лина!"

Экс-президент Украины Петр Порошенко тоже приобщился к поздравлениям, отметив: "Лина Васильевна каждой строкой, каждым выступлением подтверждает достоинство нашего народа и возносит нас к нему. Для этого Господь в дополнение к таланту наделил ее силой духа. Ее сила пробуждает, вдохновляет, служит примером всем нам, ее современникам".

"Есть интересные поэты. Есть поэты талантливые. Есть поэты умные. А есть поэты великие. Тарас Шевченко, Леся Украинка, Василий Стус… Лина Костенко. Именно ее стихи мы знаем без школы, без "уроков" и без принуждения. Потому что в ее стихах живут и наши души", — написала Юлия Тимошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото с поэтессой и отметил: "Восхищаюсь вашей силой духа, смелостью и благородством, вдохновением творить, Лина Васильевна!"

"Сегодня особый день — День рождения выдающейся украинской поэтессы, нашей славной землячки — Лины Костенко", — написал Ржищевский городской совет, откуда поэтесса родом.

Сухопутные войска Украины тоже присоединились к поздравлениям и зачитали произведение Костенко "Мое первое стихотворение написано в окопе".

"Сегодня, в этот весенний день, я в очередной раз говорю: "Многая лета, Лина Васильевна!" Будьте здоровы и счастливы! И пусть этих "Многая лет" будет еще очень много!" — написал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Известная исполнительница Джамала тоже присоединилась к поздравлениям, зачитав одно из стихотворений Костенко. Артистка добавила: "Моя муза. Моя невероятная! С Днем рождения".

Бывший министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Евгений Нищук в честь Дня рождения поэтессы зачитал одно из ее стихов и добавил: "Восхищаюсь. Невероятно чту. Счастлив жить рядом".

Основатель, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак написал: "Сегодня — День рождения Лины Васильевны. Здоровья! Много лет!"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о 69-летней дочери Лине Костенко.