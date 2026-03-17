Забули про кулінарію і "витягують" улюбленців? За що критикують шоу "МастерШеф"

Користувачі зазначили, що якість телешоу зіпсувалася

Популярне кулінарне реаліті-шоу "МастерШеф", суддею якого є Ектор Хіменес-Браво, розкритикували у мережі. Багато українців зазначають, що цей проєкт зовсім уже не про готування та демонстрацію талантів, і що телешоу "витягує" у фінал своїх "улюбленців".

У мережі Threads обговорили 17-й сезон шоу "МастерШеф". Деякі глядачі вважають, що з кожним новим сезоном рівень програми падає, і конкурси для учасників стають простішими.

Українці розкритикували шоу "МастерШеф"

Популярне кулінарне реаліті-шоу "МастерШеф", яке виходить на каналі "СТБ", опинилося у центрі обговорень після старту 17-го сезону. Українці активно діляться своїми думками у соціальних мережах і вони помітно розділилися.

Багато хто критикує передачу, відзначаючи, що кожен новий сезон стає все більш кринжовим і нецікавим, оскільки акцент з талантів кулінарів-аматорів змістився в інший бік:

"З сезону до сезону деградація";

"Майстер Шеф — яскравий приклад того, як за кількістю псується якість";

"Конвеєр ... навіщо так багато";

"Колись цю передачу дивилася із задоволенням, зараз від кулінарії не залишилося нічого, просто шоу";

"Це все одно, що шукати свою долю на "Холостяку".

З іншого боку є глядачі, які відзначають позитивні сторони нового сезону. Багато хто схвалив підбір учасників:

"А мені поки що нормально. Можливо, не всі виявили себе у всій "красі"";

"Мені навпаки подобаються учасники 17 сезону, багато цікавих людей";

"Нарешті немає бісячих персонажів".

Також глядачів бентежить, що проєкт "витягує" у фінал учасників, уже відомих широкій публіці. Зокрема, українці почали обговорювати Юлію Науменко, яка раніше брала участь у шоу "Зважені та щасливі" і зараз займається блогерством. На думку деяких, її можуть "довести" до епізоду, де учасники одягають кітелі.

"Думаю, не переможе, але до кителів доведуть";

"Будуть тягнути максимально довго";

"Поки що рано говорити. Хіба що дратує як СТБ просуває свою "зірочку" зі "Зважених"".

Хоча є й ті, хто вважає, що Юлія може дійти до фіналу завдяки своєму таланту, а не впізнаваності:

"Я думаю що все ж таки кітель, на жаль, хоча дуже хотіла щоб Юля увійшла до трійки переможців";

"А Юлю і "тягнути" не треба, у неї багато знань, вона й сама пройде".

Деякі також вказують на різницю між зовнішньою "обгорткою" шоу та реальністю. Чоловік однієї з ексучасниць розповів, що образ ведучих "МастерШеф" не відповідає дійсності, а ставлення до учасників залишає бажати кращого.

"Образ ведучих не відповідає реальності, ставлення до учасників жахливе";

"Ну, а що ви хотіли. це шоу його створюють для рейтингів, щоб продавати більше реклами";

"Це ж шоу, насамперед".

