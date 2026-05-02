Jerry Heil вагітна? У мережі показали фото, що інтригує
Знімок, опублікований у Threads, спричинив активні дискусії
Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) опинилася в центрі уваги через неоднозначний знімок. Шанувальники активно обговорюють фігуру артистки та гадають: це майбутнє поповнення у родині чи просто ситний обід?
Хвилю обговорень спровокував пост користувача nester_olegovich у соцмережі Threads. Він оприлюднив фото виконавиці, на якому через специфічну позу та ракурс у неї помітно округлий животик.
"Нова фоточка від Джері. Можливо наше янголятко вагітна?" — підписав кадр автор посту, додавши обнадійливий смайлик.
Втім, підписники не поспішають вітати зірку з майбутнім материнством. Більшість користувачів поставилися до "сенсації" з гумором, впізнавши у фігурі співачки себе після щільної вечері. Коментатори зауважили, що ефект "вагітності" знайомий кожному українцю.
- "Бачили б ви мене після тарілки вареників. Подумали б, що чекаю на трійню", — жартують у мережі.
- "Я кожен день ввечері така ж вагітна".
- "Це той випадок, коли бахнув пельменів"
Більш віддані фанати впевнені: якщо Яна і "при надії", то хіба що творчої. У коментарях припускають, що артистка готує потужний музичний реліз.
"Вагітна. Музикою", "Скоро нову пісню народить", — резюмують фоловери.
