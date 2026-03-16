Пастки в супермаркетах: як українців змушують переплачувати за продукти

Такі дії є прямим порушенням законодавства

У вітчизняних магазинах та супермаркетах покупці нерідко стикаються з відмовою касирів приймати певні купюри чи монети. Найчастіше це мотивують "відсутністю решти".

Відмова у прийомі грошей — це порушення

Покупець не має перейматися наявністю розмінних грошей у касі. Згідно з правилами:

Працівники торгівлі зобов'язані приймати банкноти та монети будь-яких номіналів, що перебувають в обігу. Зверніть увагу, що нещодавно в Україні вийшла з обігу ціла низка дрібних купюр. З цієї дати ними вже неможливо розрахуватись.

Саме касир має завчасно дбати про те, щоб у касі було достатньо грошей для видачі решти.

Якщо ви чуєте фразу "шукайте дрібні" або "немає здачі", знайте — це перекладання обов'язків персоналу на клієнта. У таких випадках рекомендується негайно звертатися до адміністрації закладу. Вимога надати конкретну суму або пропозиція піти розміняти гроші в іншому місці є неправомірними.

Маніпуляції з цінниками та округленням

Окрім проблем із рештою, супермаркети часто використовують "дрібні махінації" з цінами, аби непомітно збільшити свій прибуток. Схема базується на офіційних правилах округлення чека:

Якщо сума решти становить менше 5 копійок, магазин має право залишити її собі. Якщо більше 5 копійок — магазин повинен округлити суму на користь покупця.

Маркетологи навмисно встановлюють ціни на рівні 9,95, 9,97 або 9,99 грн. У результаті при розрахунку готівкою покупець завжди сплачує рівно 10 грн. Хоча для однієї людини втрата кількох копійок здається дрібницею, у масштабах величезного потоку клієнтів торговельна мережа отримує значні додаткові прибутки.

Як уникнути зайвих витрат

Найпростіший спосіб не стати жертвою таких хитрощів — використовувати безготівковий розрахунок. При оплаті банківською карткою правила округлення не застосовуються, і з рахунку знімається саме та сума, яка вказана на ціннику, до останньої копійки.

