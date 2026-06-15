"Прикольно, але простувато": Ектор Хіменес-Браво здивував вибором дешевого годинника

Шеф-кухар обрав порівняно дешевий годинник

Український шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво, якого глядачі знають за проєктом "МастерШеф", засвітив цікавий аксесуар на зап'ясті. На одному з нещодавніх фото знаменитість з'явився у годиннику французького бренду Briston.

На модель Ектора звернули увагу автори популярної сторінки у Threads, яка спеціалізується на годинниках знаменитостей. Вони зазначили, що телеведучий носить Briston Clubmaster Sport Chrono Black, вартість якого становить 350 євро.

На відміну від багатьох зірок, які віддають перевагу дорогим Rolex, Patek Philippe чи Omega, Хіменес-Браво обрав менш відомий бренд. Briston був заснований у Франції у 2013 році й за відносно короткий час встиг здобути популярність серед поціновувачів незвичайного дизайну.

Годинник Ектора Хіменеса-Браво. Фото: threads

Судячи з фотографії, Ектор обрав модель із чорним циферблатом і світлим текстильним ремінцем. Такий годинник добре поєднується з повсякденним стилем, а його вартість у кілька сотень євро робить аксесуар значно доступнішим, ніж більшість моделей, які зазвичай можна побачити на руках світових знаменитостей.

У коментарях до допису думки про вибір Ектора виявилися переважно позитивними, хоча не обійшлося і без критики. Деякі користувачі відзначили, що годинник має стильний вигляд, але назвали його доволі простим. Інші ж, навпаки, похвалили модель, зазначивши, що вже мають кілька годинників лінійки Clubmaster і задоволені їхньою якістю. Водночас один із власників Briston поскаржився на невеликий недолік. За його словами, у версії із зеленим циферблатом складно ідеально виставити стрілку хронографа на позначку "нуль"

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