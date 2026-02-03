Сильні морози зникнуть: коли дніпряни зможуть трошки погрітись

У місті очікуються температурні гойдалки з опадами

Після періоду стійких морозів у Дніпрі намічається зміна погодних умов. Уже найближчими днями температура повітря почне поступово підвищуватися, а сильні морози відступлять.

Однак прям відчутного "плюсу" очікувати не варто, як повідомили у "Погода 33". Детальніше про погоду на 10 днів у Дніпрі написав "Телеграф".

Чого чекати дніпрянам цими днями

Тож, з 3 по 4 лютого у місті температура вночі складатиме -13 градусів, тоді як вдень вона може підвищитись до -11…-6 градусів. Опадів не буде.

Уже з середини цього тижня нічна температура наблизиться до -8…-6 градусів, а вдень може піднятись до -3. У п'ятницю, 6 лютого, можливі опади.

Найвідчутніше потепління прогнозується наприкінці тижня, 7 лютого. Температура повітря вдень у Дніпрі може сягати 0 градусів, а нічні морози послабшають до -3 градусів. Разом із підвищенням температури можливі опади у вигляді мокрого снігу. Однак вже з 8 лютого у місті знову падатиме температура.

На початку другого тижня місяця показники на термометрах у нічний час впадуть до -14…13 градусів, а вдень буде близько -8…-4 градусів. З 12 лютого дніпрянам варто готуватись до нової хвилі потепління.

Отже, за прогнозами синоптиків, найтеплішими залишаються середина першого та початок другого тижнів, коли в денні години температура може підійматись до 0…1 градусів.

Погода у Дніпрі. Фото: Погода 33

