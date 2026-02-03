Сильные морозы исчезнут: когда днепряне смогут немного погреться

В городе ожидаются температурные качели с осадками

После периода сильных морозов в Днепре намечается изменение погодных условий. Уже в ближайшие дни температура воздуха станет постепенно повышаться, а сильные морозы отступят.

Однако прямого ощутимого "плюса" ожидать не стоит, как сообщили в "Погода 33". Детальнее о погоде на 10 дней в Днепре написал "Телеграф".

Чего ждать днепрянам в эти дни

Итак, с 3 по 4 февраля в городе температура ночью составит -13 градусов, тогда как днем она может повыситься до -11…-6 градусов. Осадков не будет.

Уже с середины этой недели ночная температура приблизится к -8…-6 градусам, а днем может подняться до -3. В пятницу, 6 февраля, возможны осадки.

Самое ощутимое потепление прогнозируется в конце недели, 7 февраля. Температура воздуха днем в Днепре может достигать 0 градусов, а ночные морозы ослабеют до -3 градусов. Наряду с повышением температуры возможны осадки в виде мокрого снега. Однако уже с 8 февраля в городе снова будет падать температура.

В начале второй недели месяца показатели на термометрах в ночное время упадут до -14…-13 градусов, а днем будет около -8…-4 градусов. С 12 февраля днепрянам следует готовиться к новой волне потепления.

Поэтому, по прогнозам синоптиков, самыми теплыми остаются середина первой и начало второй недель, когда в дневные часы температура может подниматься до 0…1 градусов.

Погода в Днепре. Фото: Погода 33

