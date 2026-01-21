"АТБ" проти "Сільпо": у соцмережах сперечаються, де на 500 грн купиш більше продуктів (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб перевірити це, ми зібрали кошики с усіма продуктами в інтернет-магазинах
У соцмережах розгорілася суперечка про те, де вигідніше купувати продукти — в "АТБ" чи в "Сільпо". Обговорення почалося після допису користувача соцмережі, який порівняв покупки в обох мережах.
За словами чоловіка під ніком під ніком alexdafmusic в Threads, список продуктів був майже однаковий, різниця в їх кількості. В "АТБ" на 500 гривень він зміг купити товарів більше, ніж у "Сільпо". Це твердження викликало активну дискусію в коментарях.
Посмотреть в Threads
Частина користувачів заявила, що така різниця не відповідає дійсності, і що однаковий набір продуктів можна придбати в обох магазинах за схожу суму.
Інші зазначали, що "Сільпо" пояснює вищі ціни ширшим асортиментом і тим, що "там приємніше перебувати". Водночас багато коментаторів зізналися, що все одно віддають перевагу "АТБ".
"Телеграф" вирішив перевірити це і зібрав кошики в інтернет-магазинах обох мереж на основі фото користувача. За весь набір продуктів в "АТБ" довелося б заплатити 521 гривню. Ймовірно, частина товарів у чоловіка потрапила під вигідні знижки.
У "Сільпо" п’ять позицій із цього списку коштували майже 300 гривень. Білоцерківського кисломолочного сиру в наявності не було, тому ми замінили на продукт зі схожою ціною, а рисово-миндальний напій у магазині взагалі був відсутній. Попри це, загальна сума покупки все одно була далекою від 500 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти та товари можна сьогодні купитив "Сільпо" за приємними знижками.