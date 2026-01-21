"АТБ" против "Сильпо": в соцсетях спорят, где на 500 грн купишь больше продуктов (фото)

Чтобы проверить это, мы собрали корзины со всеми продуктами в интернет-магазинах

В соцсетях разгорелся спор о том, где выгоднее покупать продукты — в "АТБ" или в "Сильпо". Обсуждение началось после поста пользователя соцсети, который сравнил покупки в обеих сетях.

По словам мужчины под ником alexdafmusic в Threads, список продуктов был почти одинаковым, разница в их количестве. В "АТБ" на 500 гривен он смог купить товаров больше, чем в "Сильпо". Это утверждение вызвало активную дискуссию в комментариях.

Часть пользователей заявила, что такая разница не соответствует действительности и что одинаковый набор продуктов можно приобрести в обоих магазинах за похожую сумму.

Другие отмечали, что "Сильпо" объясняет более высокие цены более широким ассортиментом и тем, что "там приятнее находиться". В то же время многие комментаторы признались, что все равно предпочитают "АТБ".

"Телеграф" решил проверить это и собрал корзины в интернет-магазинах обеих сетей на основе фото пользователя. За весь набор продуктов в "АТБ" пришлось бы заплатить 521 гривну. Вероятно, часть товаров у мужчины попала под выгодные скидки.

У "Сильпо" пять позиций из этого списка стоили около 300 гривен. Белоцерковского кисломолочного сыра в наличии не было, поэтому мы заменили продуктом с похожей ценой, а рисово-миндальный напиток в магазине вообще отсутствовал. Несмотря на это, общая сумма покупки все равно была далека от 500 гривен.

