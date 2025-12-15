Як поїсти гаряченького в блекаут? Одесити поділилися лайфхаками (відео)

Винахідливість українців не знає меж

Одеса третю добу виживає без електрики, води й тепла. В цих надскладних умовах жителі міста шукають альтернативні способи розігріти та приготувати гарячу їжу.

Одесити діляться своїми винаходами у соцмережах. Показали, як посмажити яєшню за допомогою газового пальника, що працює від газового балончика.

На електричній варильній поверхні розмістили дві каструлі дном догори. Між ними поставили пательню, дно якої підігрівають полум'ям з пальника. Яйця швидко смажаться, таким способом можна розігрівати готові страви.

Другий спосіб підігріти їжу більш повільний, але не потребує навіть наявності пальника та балончика з газом. Їжу можна гріти теплом свічок. Принцип такий самий — посуду з їжею розміщують на дві перевернуті каструлі, під ними запалюють свічки.

Нагадаємо, раніше українка показала, як за п'ять хвилин зробити мініпіч, щоб гріти їжу у блекаут. Знадобляться свічки-таблетки.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб "пасивної варки" круп, який врятує під час відключень світла. Метод підійде для гречки, кус-куса, булгуру, тоненьких макаронів. Потрібний лише термос: в нього треба засипати крупу та залити окропом незадовго до відключення світла. Через якийсь час матимете готові каші, які тривалий час залишатимуться гарячими.