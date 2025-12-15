Как поесть горяченького в блэкаут? Одесситы поделились лайфхаками (видео)

Изобретательность украинцев не знает границ

Одесса третьи сутки выживает без электричества, воды и тепла. В этих сверхсложных условиях жители города ищут альтернативные способы разогреть и приготовить горячую еду.

Одесситы делятся своими изобретениями в соцсетях. Показали, как пожарить яичницу с помощью газовой горелки, работающей от газового баллончика.

На электрической варочной поверхности разместили две кастрюли дном вверх. Между ними поставили сковороду, дно которой подогревается пламенем от горелки. Яйца быстро жарятся, таким способом можно разогревать и готовые блюда.

Второй способ подогреть пищу более медленный, но не требует даже наличия горелки и баллончика с газом. Еду можно греть теплом свечей. Принцип такой же – посуду с едой размещают на две перевернутые кастрюли, под ними зажигают свечи.

Напомним, ранее украинка показала, как через пять минут сделать мини печь, чтобы греть еду в блэкаут. Понадобятся свечи-таблетки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способе "пассивной варки" круп, который спасет во время отключений света. Метод подойдет для гречки, кус-куса, булгура, тоненьких макарон. Нужен только термос: в него нужно засыпать крупу и залить крутым кипятком незадолго до отключения света. Через некоторое время будете иметь готовые каши, которые будут долго оставаться горячими.