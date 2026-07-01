Реперка alyona alyona у купальнику розбурхала мережу гарячими кадрами з Одеси (відео)

Артистка попозувала біля басейну

Українська реперка alyona alyona, яка кілька місяців тому потрапила у ДТП, потішила шанувальників новими літніми кадрами. Виконавиця показала, як проводить час в Одесі і продемонструвала свою красу й пишні форми.

У своєму Instagram артистка опублікувала відео, зроблене біля басейну. Для відпочинку вона обрала суцільний купальник, а образ доповнила прикрасами та легким макіяжем.

На ролику реперка позує біля води, усміхається в кадр і має цілком розслаблений вигляд. Реперка насолоджується спекотним літнім днем.

Шанувальники не залишили нові кадри без уваги. У коментарях вони засипали співачку компліментами, відзначаючи її красу. Реперка вкотре доводить, що не потрібно підлаштовуватися під нав'язані стандарти краси, щоб почуватися комфортно у власному тілі.

Варто зазначити, що alyona alyona давно виступає за бодіпозитив і постійно говорить про прийняття себе. Артистка відкрито ділиться особистими переживаннями, закликає не соромитися своєї зовнішності та демонструє це власним прикладом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Камалія похвалилася кадрами із закордонного курорту. Співачка попозувала в купальнику.